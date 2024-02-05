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    • Teröre bir darbe daha! Suriye'de 11 PKK'lı terörist öldürüldü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Son Dakika, Pkk, Terör, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Milli Savunma Bakanlığı son dakika olarak duyurdu: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde sızma girişiminde bulunan 11 PKK'lı terörist öldürüldü.

    Kahramanlarımızın sınır ötesindeki operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor. Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen teröristler anında etkisiz hale getirildi. 

    11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

    MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

    "Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

    Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hâle getirdi."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Son DakikaPkkTerör
    Haberler > Gündem > Teröre bir darbe daha! Suriye'de 11 PKK'lı terörist öldürüldü
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