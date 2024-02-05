Teröre bir darbe daha! Suriye'de 11 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı son dakika olarak duyurdu: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde sızma girişiminde bulunan 11 PKK'lı terörist öldürüldü.

Kahramanlarımızın sınır ötesindeki operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor. Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen teröristler anında etkisiz hale getirildi.

11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hâle getirdi."