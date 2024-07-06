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Seçil Erzan "Kaçırıldım" demişti! Denizbank yöneticileri hakkında karar çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Seçil Erzan &quot;Kaçırıldım&quot; demişti! Denizbank yöneticileri hakkında karar çıktı
Seçil Erzan, Denizbank, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen dolandırıcılık davasında tutuklu yargılanan Seçil Erzan, Denizbank yöneticileri tarafından alıkonulduğunu öne sürmüştü. İddialara ilişkin banka yetkilisi 9 kişi hakkında yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında, Seçil Erzan'ın, Denizbank yetkilileri tarafından alıkonulduğu yönündeki iddiada bulunduğu hatırlatılarak, ancak 8 Nisan 2023'e kadar banka yöneticilerinin Erzan'a ulaşamadığı anlatıldı.

ERZAN KONUMUNU KENDİSİ ATMIŞ

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan Arda Turan'ın Erzan ile iletişim kurduğunu beyan etmesi üzerine Denizbank Bölge Müdürü Sermin Tekin'in diğer banka yetkilileriyle birlikte Erzan'ı arayarak iletişim kurmaya çalıştığı aktarılan kararda, bu aramanın hemen ardından Erzan'ın başka bir hat üzerinden geri dönüş yaparak Tekin'e ikametini ve konum bilgisini WhatsApp üzerinden gönderdiği kaydedildi.

Kararda, Erzan'ın bu sırada rahat ve özgür olduğunun yazışmalarla net şekilde görüldüğü belirtilerek, başka bir telefon üzerinden banka yetkilileriyle iletişim kuran Erzan'ın her ihtimali düşünerek hareket ettiğini, istediği zaman istediği kişiyle rahatlıkla iletişim kurabilecek durumda olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Seçil Erzan "Kaçırıldım" demişti! Denizbank yöneticileri hakkında karar çıktı - 1. Resim

KAÇMA FIRSATININ OLDUĞU VURGULANDI

Erzan'ın 8-9-10 Nisan 2023'te Denizbank Genel Müdürlüğü binasına ana dava dosyası kapsamında birlikte yargılandığı sanık Hüseyin Eligül ile geldiği ve yeniden Çorlu'daki ikametine döndüğü ifade edilen kararda, bunlar değerlendirildiğinde Erzan'ın istediği yere gidip gelebilme imkanının olduğu, kaçma fırsatının ya da istediği kişiye telefonla ulaşma imkanının bulunduğu aktarıldı.

Seçil Erzan'ın Denizbank Genel Müdürlüğü binasına gelip gittiğinde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı anlatılarak, Erzan'ın hürriyetinden yoksun kılındığına ilişkin soyut iddiası dışında bu suçun işlendiğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği vurgulandı.

Kararda, Musa Mert Çetin, Selçuk İnan, Emrah Çolak, Emre Çolak ve İsmail İbrahim Çağlar'ın banka yetkililerine yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suçluyu kayırma" iddialarına ilişkin de kesin ve inandırıcı delile ulaşılamadığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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