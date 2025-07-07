"Şehit olmadan önce son sözlerin nedir devrem?" 12 vatan evladından Celalettin Uyanık göreve giderken son kez konuşmuş...

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, 2022'de şehit olan bir subayın naaşını ararken metan gazına maruz kalan 19 askerden 12’si şehit oldu. Şehit Celalettin Uyanık’ın, 4 ay önce aynı mağaraya girmeden önce kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı. Devresinin “Şehit olmadan önceki son sözlerin nelerdir?” sorusuna verdiği cevap, tüm Türkiye’yi duygulandırdı...

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 2022 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arama çalışmaları sırasında facia yaşandı.

12 VATAN EVLADI TÜM TÜRKİYE'Yİ DERİNDEN SARSTI

Teröristlerin daha önce hastane olarak kullandığı bir mağarada arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren 19 asker, metan gazına maruz kaldı. İlk etapta 5 asker şehit oldu, 14 asker hastaneye kaldırıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı, durumu ağır olan 7 askerin daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Böylece şehit sayısı 12’ye yükseldi.

CELALETTİN UYANIK'IN GÖREVDEN ÖNCEKİ SON SÖZLERİ...

Vatan evladı şehitlerimizden Celalettin Uyanık'ın, mağaraya girmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

4 ay önce kendisini video kaydına alan devresinin, Uyanık'a “Şehit olmadan önceki son sözlerin nelerdir?" sorusu üzerine, Uyanık'ın verdiği cevaplar tüm Türkiye'yi duygulandırdı.

Uyanık, 4 ay önceki konuşmasında TSK erlerine ve Türk milletini şu şekilde seslenmiş:

Halkımıza selam gönderiyorum. Ben gönüllü olarak mağaraya giriyorum. Bana bir şey olursa Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki tüm sözleşmeleri erlere yardımcı olun.

KURAN- KERİM OKUDUĞU GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kuzey Irak'ta girdikleri mağarada metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan 12 vatan evladından biri olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık'ın Kuran-ı Kerim okuduğu görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Uyanık'ın, videonun başında, "Eğer olur da bir gün şehit olursam kardeşim, paylaş bunu, tamam mı?" demesi ise, izleyenlerin adeta boğazını düğümledi.