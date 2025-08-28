Selçuk Bayraktar TGRT Haber'de: Herkesi Mavi Vatan'ın kalbinin attığı yere bekliyoruz

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı.

YARIN VATANDAŞLARA KAPILARINI AÇACAK

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek TEKNOFEST Mavi Vatan; 29, 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına açık olacak. Erdoğan'ın da ilk gün etkinliğe katılması ve bir konuşma yapması bekleniyor.

Heyecanla beklenen etkinlik takip edilirken Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TGRT Haber ekranda açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Hayatımızı adadığımız TEKNOFEST'i düzenlerken özellikle havacılık özelinde bir başlangıç yapmıştık. Diğer yanda bir kıvılcım gibi tutuştu bu... Sınırlarımızın ötesine de taştı. Havacılık etkinlikleri ön plandaydı. Ama bağımsızlık sadece göklerde olmuyor" dedi.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece sevmek değil, denizlerimizde bağımsızlığımızı sağlayacak eserleri de geliştirmek gerekiyor. Bunları savunacak ruhlar, gemilerimizin üzerindeki yüksek katma değerli muharebe sistemlerini üretmek gemiyi yapmaktan daha önemli neredeyse... Bunların hepsi milli savunma sanayimiz tarafından yapılıyor. Bütün bunlar Zafer Haftası'nda kutlamak maksadıyla bu etkinlik düzenlendi. Yarından itibaren herkesi Mavi Vatan'ın kalbinin attığı yere, buraya bekliyoruz."