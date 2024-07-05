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Seyahatsever projesi için başvurular başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Osman Aşkın Bak, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ‘Seyahat Sever’ Projesi kapsamında, bakanlığa bağlı tüm yurtlarda 8 Temmuz - 24 Ağustos tarihleri arasında 5 günlüğüne ücretsiz konaklanabileceğini duyurdu.

5 GÜN KOTASI VAR

18 - 30 yaş arasındaki kişilerin yararlanabileceği proje ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Seyahat Sever ile hazırlıklar başlasın, rota oluşturulsun. Gençlerimiz GSB Yurtları’nda 5 gün ücretsiz konaklayacak, ülkemizin eşsiz güzelliğini keşfederek unutulmaz bir yaz geçirecek” ifadelerine yer verdi.

Programla ilgili detaylı bilgilere ise “http://seyahatsever.gsb.gov.tr” internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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