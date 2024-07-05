Seyahatsever projesi için başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, ‘Seyahat Sever’ Projesi kapsamında, bakanlığa bağlı tüm yurtlarda 8 Temmuz - 24 Ağustos tarihleri arasında 5 günlüğüne ücretsiz konaklanabileceğini duyurdu.

5 GÜN KOTASI VAR

18 - 30 yaş arasındaki kişilerin yararlanabileceği proje ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Seyahat Sever ile hazırlıklar başlasın, rota oluşturulsun. Gençlerimiz GSB Yurtları’nda 5 gün ücretsiz konaklayacak, ülkemizin eşsiz güzelliğini keşfederek unutulmaz bir yaz geçirecek” ifadelerine yer verdi.

Programla ilgili detaylı bilgilere ise “http://seyahatsever.gsb.gov.tr” internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.