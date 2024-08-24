Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü! 41 yolcu...

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Ağustos 2024 13:25 - Güncelleme: 24 Ağustos 2024 14:01 - Güncelleme:

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Bursa'da 41 yolcunun bulunduğu otobüs alevlere teslim oldu. Otoyolda can pazarı yaşanırken, yolcular başka bir otobüse nakledildi. Yolcu otobüsünden büyüyen alevler ise otluk alana sıçradı.