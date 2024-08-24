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Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü! 41 yolcu...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 41 yolcunun bulunduğu otobüs alevlere teslim oldu. Otoyolda can pazarı yaşanırken, yolcular başka bir otobüse nakledildi. Yolcu otobüsünden büyüyen alevler ise otluk alana sıçradı.

Nilüfer ilçesi Büyükbalıklı Mahallesinde edinilen bilgiye göre, 41 yolcu ile İzmir-İstanbul seferini yapan Köksal A. (52) idaresindeki Uudağ Turizm'e ait Mercedes marka yolcu otobüsü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü! 41 yolcu... - 1. Resim

ALEVLER OTLUK ALANA SIÇRADI

Yolcuların hızlı bir şekilde inmesiyle birlikte otobüs alev topuna döndü. Kısa otobüs yanarak kül olurken bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin büyümesiyle birlikte yangın otluk alana sıçradı. Otluk alan ve otobüs yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü! 41 yolcu... - 2. Resim

HÜZÜNLE OTOBÜSÜN YANIŞINI İZLEDİLER

41 yolcu akan trafikte yol kenarında otobüslerinin yanışını izledi. Yolcular otoyoldan jandarma timlerince tahliye edilerek başka bir otobüse nakledildi. Otobüs şoförünün hüzünlü bekleyişi ise yürekleri dağladı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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