Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, PHP altyapısındaki “PHP2Shell” adlı kritik güvenlik açıklarına karşı ulusal çapta tarama başlattı. Kamu kurumları ve kritik altyapılar başta olmak üzere tüm kuruluşlara acil tedbir çağrısı yapılarak güvenlik güncellemelerinin gecikmeden uygulanması istendi.

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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıkları nedeniyle harekete geçti. “PHP2Shell” adı verilen ve belirli koşullarda saldırganlara kullanıcı doğrulaması olmadan uzaktan kod çalıştırma imkânı sağlayabilen açıklar için Türkiye genelinde güvenlik taramaları başlatıldı.

Kamu kurumları ve kritik altyapılar başta olmak üzere kurum ve kuruluşlara acil güvenlik uyarısı gönderilirken, sistem yöneticilerinden gerekli teknik ve idari tedbirleri gecikmeden uygulamaları istendi.

KİMLİK DOĞRULAMASI OLMADAN SİSTEME SIZMA RİSKİ

PHP altyapısında tespit edilen güvenlik açıklarının, özellikle internete açık sistemlerde ciddi riskler oluşturabileceği değerlendiriliyor. Açıkların istismar edilmesi hâlinde yetkisiz erişim, hassas verilerin güvenliğinin ihlali ve dijital hizmetlerde kesinti yaşanması gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.

Siber Güvenlik Başkanlığından ulusal ölçekte uyarı! "Kritik güvenlik açığı tespit edildi"

Siber Güvenlik Başkanlığı, olası saldırıların önüne geçmek ve tehdidin etkilerini sınırlandırmak amacıyla ulusal ölçekte güvenlik taramalarını devreye aldı.

KURUMLARA ACİL GÜVENLİK ÇAĞRISI

Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) İletişim Platformu üzerinden kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve kritik altyapı işletmecilerine güvenlik duyurusu iletildi. Bildirimlerde, alınması gereken teknik ve idari tedbirlere ilişkin bilgilere yer verildi.

Sistem yöneticilerine, internete açık bilişim altyapılarını gözden geçirmeleri, yayımlanan güvenlik güncellemelerini vakit kaybetmeden uygulamaları ve ihtiyaç duyulmayan dış erişimleri sınırlandırmaları çağrısı yapıldı. Gerekli görülen servislerde ek koruma önlemlerinin devreye alınmasının da önem taşıdığı vurgulandı.

Siber Güvenlik Başkanlığından ulusal ölçekte uyarı! "Kritik güvenlik açığı tespit edildi"

Başkanlık açıklaması şu şekilde:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında tespit edilen kritik güvenlik zafiyetlerine yönelik ulusal düzeyde önleyici güvenlik çalışmalarını devreye aldı. Kamu kurumları başta olmak üzere Türkiye genelindeki sistemlerde güvenlik taramaları başlatılırken, ilgili kurumlara acil tedbirlerin alınması yönünde bildirimler iletiliyor.

“PHP2Shell” olarak adlandırılan ve yüksek risk taşıyan güvenlik zafiyetlerinin, belirli koşullarda saldırganlara kullanıcı kimlik doğrulaması olmaksızın uzaktan kod çalıştırma imkânı sağlayabildiği değerlendiriliyor. Söz konusu açıklar, özellikle internete açık sistemlerde yetkisiz erişim, veri güvenliğinin ihlali ve dijital hizmetlerin sürekliliğinin etkilenmesi gibi ciddi riskler barındırıyor.

Siber Güvenlik Başkanlığından ulusal ölçekte uyarı! "Kritik güvenlik açığı tespit edildi"

ULUSAL ÖLÇEKTE GÜVENLİK TARAMALARI BAŞLATILDI

Siber Güvenlik Başkanlığı, tehdidin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ulusal ölçekte güvenlik taramalarını başlattı.

Bu kapsamda, Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) İletişim Platformu üzerinden tüm kurum ve kuruluşlara ile kritik altyapılara acil güvenlik duyurusu iletilerek alınması gereken teknik ve idari tedbirler paylaşıldı.

KURUM VE KURULUŞLARA KRİTİK GÜVENLİK ÇAĞRISI

Siber Güvenlik Başkanlığı, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları başta olmak üzere tüm sistem yöneticilerini, internete açık bilişim altyapılarını gözden geçirmeye ve yayımlanan güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaya davet ediyor.

Bu süreçte özellikle sistemlerin güncel tutulması, yetkisiz erişim risklerinin azaltılması, ihtiyaç duyulmayan dış erişimlerin sınırlandırılması ve gerekli görülen servislerde ilave koruma tedbirlerinin uygulanması önem taşıyor.

Siber Güvenlik Başkanlığı, ülkemizin dijital altyapılarının güvenliğini ve kritik hizmetlerin sürekliliğini korumak amacıyla gelişmeleri yakından takip etmekte; ulusal siber güvenlik kapasitesi ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli önleyici çalışmaları sürdürmektedir.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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