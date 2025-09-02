Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sıfır kilometre diyerek aldığı araç kusurlu çıktı! Aracın arkasına astığı yazıyı gören bir daha baktı

Sıfır kilometre diyerek aldığı araç kusurlu çıktı! Aracın arkasına astığı yazıyı gören bir daha baktı

Kocaeli'de sıfır kilometre zannederek aldığı BMW marka otomobilin kusurlu çıkması üzerine mahkemeye giden adam, 7 yıl sonra gelen 10 bin liralık tazminat kararını ilginç bir şekilde duyurdu. Sürücü, aracının arkasına astığı yazıyla tüm kente yaşadıklarını anlattı.

Kocaeli'de sıfır kilometre olduğunu düşünerek satın aldığı BMW marka aracın kazalı olduğunu öğrenen sürücü, konuyu mahkemeye taşıdı.

7 YIL SONRA GELEN TAZMİNAT KARARI

7 yıl süren sürecin ardından aracın kusurlu olduğu mahkeme tarafından belirlenirken, sahibine 10 bin TL tazminat ödenmesine hükmedildi. Araç sahibi ise BMW'den intikamını, otomobilin arkasına yazı yazarak aldı.

ARACININ ARKASINA BAŞINDAN GEÇENLERİ YAZDI

Aracın arka camında yer alan ve sürücünün başından geçenleri özetleyen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Kusurlu imalat ürünü olduğu, kilometresinin sıfırlandığı, kazalı ve ayıpları gizlenerek sıfır kilometre olarak satıldığı ispat edilmiş bu aracım için 7 sene sonra mahkeme 10 bin TL ödenmesine hükmetti."

