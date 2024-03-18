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Siirt'te gece yarısı ortalık savaş alanına döndü! Polis biber gazı ile müdahale etti, gözaltılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'te iki grubun kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi. Sözlü başlayan olay bıçakların çekilmesi ile devam edince bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Taraflar bir türlü sakinleşmeyince polis biber gazı ile müdahale etti. Olaya karışanlar gözaltına alındı...

Siirt’te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga, polisin müdahalesi ile son buldu. 

Siirt'te gece yarısı ortalık savaş alanına döndü! Polis biber gazı ile müdahale etti, gözaltılar var - 1. Resim

Kooperatif Mahallesi Hayrettin Özgen Caddesi'nde iki grup arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Siirt'te gece yarısı ortalık savaş alanına döndü! Polis biber gazı ile müdahale etti, gözaltılar var - 2. Resim

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Öfkeli kalabalık polisin çağrılarına cevap vermeyince ekipler biber gazı kullandı.

Siirt'te gece yarısı ortalık savaş alanına döndü! Polis biber gazı ile müdahale etti, gözaltılar var - 3. Resim

Polisin müdahalesi ile kavga sona ererken olaya karışanlar ise gözaltına alındı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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