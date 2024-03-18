Siirt'te gece yarısı ortalık savaş alanına döndü! Polis biber gazı ile müdahale etti, gözaltılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Mart 2024 04:56 - Güncelleme: 18 Mart 2024 05:58 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Siirt'te iki grubun kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi. Sözlü başlayan olay bıçakların çekilmesi ile devam edince bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Taraflar bir türlü sakinleşmeyince polis biber gazı ile müdahale etti. Olaya karışanlar gözaltına alındı...