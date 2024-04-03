Siirt'te ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Siirt Valiliği son dakika olarak duyurdu. Pervari ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yapılan açıklamada, “3 Nisan 2024 tarih ve saat: 01.00’den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." denildi.

Siirt Valiliği, Pervari ilçesi ve bağlı tüm köylerde 3 Nisan Çarşamba günü saat 01.00’den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği duyuruldu.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YASAĞA UYULMASI İSTENDİ

Açıklamada, “İlimize bağlı Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 3 Nisan 2024 tarih ve saat: 01.00’den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir” denildi.

NELER OLUYOR?

Van Büyükşehir Belediyesi, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin olmadığı kararı sonrası AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a geçti. 2016 yılında yaptığı “PKK sizi tükürüğünde boğar” açıklaması Zeydan'ı başkanlıktan etti. Kentin cadde ve sokaklarında bir araya gelen göstericiler polisle çatıştı. Olaylar Van'da kalmadı. Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman'da DEM Partililer sokaklara döküldü. Çoğu yerde tedbir amaçlı eylem yasağı getirildi.