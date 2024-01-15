Silah kaçakçılarına 78 ilde dev operasyon, 2 bin 36 kişi gözaltına alındı

15 Ocak 2024 08:11 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 08:56

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 78 İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlenen “MERCEK-9” Operasyonlarında; 1.230 Ruhsatsız Tabanca, 163 Kurusıkı Tabanca, 50 Uzun Namlulu Tüfek, 225 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam bin 668 Silah ele geçirildi. 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı.