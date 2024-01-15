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Silah kaçakçılarına 78 ilde dev operasyon, 2 bin 36 kişi gözaltına alındı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Sevda Altunbaş
Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 78 ilde düzenlenen Mercek-9 operasyonlarında 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 78 İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlenen “MERCEK-9” Operasyonlarında; 1.230 Ruhsatsız Tabanca, 163 Kurusıkı Tabanca, 50 Uzun Namlulu Tüfek, 225 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam bin 668 Silah ele geçirildi. 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi