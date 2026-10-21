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Silahı parçalamışlar! Balıkesir'deki sır cami cinayeti çözüldü, 6 tutuklama

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Balıkesir’de cami çıkışında silahla vurularak öldürülen 66 yaşındaki Nurettin A.’nın arasında geçmiş yıllara ait husumet bulunan şüpheliler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Balıkesir, İstanbul ve Kars'ta düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı. Şüphelilerin cinayet sonrası silahı parçaladıkları, boş araziye attıkları belirlendi.

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18 Eylül'de Balıkesir’in Karesi ilçesi 2. Sakarya Mahallesi’nde yatsı namazını kıldıktan sonra camiden çıkan Nurettin A. (66), evine doğru yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Sırtına 2, başına ise 1 kurşun isabet eden yaşlı adam hayatını kaybetmişti.

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Olayın ardından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri araştırmalara başlamıştı. Nurettin A.’nın öldürülmesine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

Silahı parçalamışlar! Balıkesir'deki sır cami cinayeti çözüldü, 6 tutuklama
Başlık ResmiSilahı parçalamışlar! Balıkesir'deki sır cami cinayeti çözüldü, 6 tutuklama

3 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Olayı gerçekleştiren şahısların T.A. ve F.İ. isimli şahıslar olduğu tespit edilirken, 24 Eylül'de İstanbul'da Bağcılar ilçesi İstoç Sanayi Sitesi içerisinde ayrıca olaya aracılık eden şahıslardan olduğu değerlendirilen D.B. isimli şahıslar yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Silahı parçalamışlar! Balıkesir'deki sır cami cinayeti çözüldü, 6 tutuklama
Başlık ResmiSilahı parçalamışlar! Balıkesir'deki sır cami cinayeti çözüldü, 6 tutuklama

SİLAHI PARÇALARA AYIRMIŞLAR

Şüphelilerin yapılan ilk sorgusunda silahı parçalara ayırarak attıkları anlaşılınca ekipler delil niteliğindeki silah parçalarını boş arazide bularak çalışmalarını tamamladı.

Silahı parçalamışlar! Balıkesir'deki sır cami cinayeti çözüldü, 6 tutuklama
Başlık ResmiSilahı parçalamışlar! Balıkesir'deki sır cami cinayeti çözüldü, 6 tutuklama

TUTUKLU SAYISI 6 OLDU

Olayın azmettiricileri ve şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 15 Ekim'de Kars ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden M.A., A.A. ve E.G., mahkemece tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne teslim edilerek cinayetle ilgili tutuklu sayısı 6 oldu. C.Ö. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Nurettin A. ile şüpheliler arasında geçmiş yıllara ait husumet bulunduğu öğrenildi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Balıkesir
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