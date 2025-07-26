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Silahlı saldırıya uğramıştı! AK Partili meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Havran ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Anıl Yüksel için Havran Koca Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Yoğun katılımın olduğu törende gözyaşları sel oldu. Cenaze namazına AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Yüksel'in cenazesi Havran Mezarlığı'na defnedildi.

Silahlı saldırıya uğramıştı! AK Partili meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Mehmet Anıl Yüksel'in önceki gün akşam saatlerinde ilçe merkezinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandığı, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Silahlı saldırıya uğramıştı! AK Partili meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı - 2. Resim

Olayın ardından Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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