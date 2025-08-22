Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Silahsızlanma süreci uzatılmasın! Komisyonda STK'lardan provokasyon uyarısı

Silahsızlanma süreci uzatılmasın! Komisyonda STK'lardan provokasyon uyarısı

“Terörsüz Türkiye” için Meclis’te kurulan komisyona önerilerini aktaran STK temsilcileri “İsrail’in tahriklerine dikkat edilmeli” dedi.

ESMA ALTIN ANKARA Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, önceki gün aralarında İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfının (İHH) da bulunduğu sivil toplum kuruluşlarını dinledi. Komisyonda konuşan İHH Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım, İsrail’in bölgede Türk, Kürt, Arap kardeşliğinin önünde engel olduğunu söyledi. Yıldırım “Önümüzde çok büyük bir tehlike var. Bu tehlike İsrail’in şımarıklığı ve bu tehlike bugünden yarına kapımıza kadar geliyor” dedi.

İHH Temsilcisi Barış Oktay ise vakıf olarak 21 maddeden oluşan önerilerini komisyona aktardı. Oktay, silahsızlanma sürecinin herhangi bir provokasyona ve sabotaja maruz kalmaması için uzatılmaması gerektiğine dikkat çekerek “Bu ihtimaller göz önünde bulundurularak güvenlik tedbirleri aksatılmadan süreç tamamlanmalı. PKK silahsızlanma takvimi açıklamalı” diye konuştu. 

BÖLGEYE YATIRIMLAR YAPILMALI

Terörün ekonomik anlamda oluşturduğu kayıplarında giderilmesi için de önerilerde bulunan Oktay “Özellikle geçmişte terör olaylarından dolayı sermayenin ve yatırımların girmediği Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne iş imkânlarını ve yatırımları çekmek için devlet destekli istihdamlar sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte hiçbir siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun sadece kendi talep ve çabalarına göre hareket etmemesi gerektiğine vurgu yapan Oktay “Süreç topluma mal edilmeli. Siyasi aktörler, toplumda öfke, umutsuzluk, acı hissettirecek ifadelerden kaçınmalı. Bu tarz ifadelerin bilinçli olarak manipülasyon ve dezenformasyon konusu olması ise tüm yapılar için istemeyen yıkıcı fırsatlar doğuracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

GEÇMİŞİN YÜKÜNÜ GELECEK KUŞAKLARA BIRAKMAYACAĞIZ

DEM Parti’nin komisyon üyeleri 4. ve 5’inci oturumlar için yaptıkları açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu: Geçmişin bu yükünü bizden sonraki nesillerin üstüne bırakmamak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Komisyon çalışmalarını dışarıdan yalan ve provokasyonlarla sabote etme, barış için atılacak adımları engelleme amaçlı bütün girişimlerin karşısındaki kararlı duruşumuzu
sürdürüyoruz.

