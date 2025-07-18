Sinop Valiliği'nden açıklama geldi, bugün için yasak getirildi!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Sinop Valiliği kentte olumsuz hava koşulları sebebiyle kuzey sahillerinde denize girilmesini bir günlüğüne yasakladı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte bugün elverişsiz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulandı.
DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla bugün kentin kuzey sahillerinde denize girilmesine izin verilemeyeceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle kentin kuzey sahillerinde vatandaşlarımız can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 18 Temmuz Cuma günü denize girilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş