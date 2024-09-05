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Sinop'ta dehşet evi! İki kardeşin kavgası birinin ölümü ile son buldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sinop&#039;ta dehşet evi! İki kardeşin kavgası birinin ölümü ile son buldu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sinop'un Ayancık ilçesinde ağabeyi ile tartışan adam feci şekilde can verdi. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi, şüpheli ağabey gözaltına alındı.

Olay Ayancık ilçesine bağlı Yenice köyünde yaşandı.  Suat Y. ile kardeşi Mehmet Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KARDEŞİNİ VURDU

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet Y, ağabeyi Suat Y. tarafından tabancayla vuruldu. Sesi duyan komşular durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine köye giden sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

AĞABEY GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Suat Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Mehmet Y'nin cenazesi incelemenin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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