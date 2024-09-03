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Kardeş katilinden tüyler ürperten ifade! "Tüfek tutukluk yapmasaydı..."

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta'da kardeşini tüfekle öldüren Doğan Öztaş'ın ifadesi ortaya çıktı. Kardeşinin kendilerine yardım etmediğini söyleyen Öztaş'ın "Tartışma çıktı, tüfekle vurdum. Tüfek tutukluk yapmasaydı kardeşimin eşini ve çocuklarını da öldürecektim" dediği öğrenildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Sücüllü köyünde dün gece saatlerinde iki kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Edinilen bilgiye göre Doğan Öztaş (45), kardeşi Ayhan Öztaş'ı pompalı tüfekle vurdu. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan baba Bayram Öztaş da tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavgayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 farklı yerinden vurulan Ayhan Öztaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken hafif yaralanan baba ise ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kardeş katilinden tüyler ürperten ifade! "Tüfek tutukluk yapmasaydı..." - 1. Resim

EŞİ VE ÇOCUKLARINI DA ÖLDÜRECEKMİŞ

Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan Doğan Öztaş'ın verdiği ilk ifadesinde kardeşi ile aralarında husumet bulunduğunu, Ayhan Öztaş'ın Fransa'da yaşadığını ve 6 yıldır Isparta'ya gelmediğini söylediği öğrenildi.

Olay gecesi kardeşi ile maddi konularda aralarında tartışma çıktığını söyleyen Doğan Öztaş'ın, "Bize hiç para göndermiyordu, bize destek olmuyordu, yardım etmiyordu. Tartışma çıktı, tüfekle vurdum. Tüfek tutukluk yapmasaydı kardeşimin eşini ve çocuklarını da öldürecektim" dediği öğrenildi.

Kardeş katilinden tüyler ürperten ifade! "Tüfek tutukluk yapmasaydı..." - 2. Resim

AĞAÇ KESME MOTORUYLA CİNAYET İŞLEMİŞ

Olay sonrası gözaltına alınan Doğan Öztaş'ın daha önce husumetlisini ağaç kesme motoru ile öldürdüğü, 12 yıl hüküm giydiği ve 2022 yılında pandemi nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.

Doğan Öztaş, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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