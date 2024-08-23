Isparta’da film gibi olay: Bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 23 Ağustos 2024 22:54 - Güncelleme: 23 Ağustos 2024 22:58 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Isparta’da taksicilik yapan Murat Petek, trafikte seyir halindeyken bir şüphelinin bekçilerden kaçtığını fark edince aracıyla şahsı kovalamaya başladı. Kovalamacanın ardından kaçan kişiyi yakalayan Petek, ‘’Birinin canını yakmış, cinayet işlemiş olabilir. Onun için tepkisiz kalamadım." dedi.