Isparta’da film gibi olay: Bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Isparta’da taksicilik yapan Murat Petek, trafikte seyir halindeyken bir şüphelinin bekçilerden kaçtığını fark edince aracıyla şahsı kovalamaya başladı. Kovalamacanın ardından kaçan kişiyi yakalayan Petek, ‘’Birinin canını yakmış, cinayet işlemiş olabilir. Onun için tepkisiz kalamadım." dedi.
Murat Petek, gazetecilere, kovalamacada bir kişinin bekçilerden kaçtığını gördüğünü ve ara sokağa giren şüphelinin peşinden taksiyle gittiğini söyledi.
TEPKİSİZ KALAMADIM
Kaçan kişi başka bir sokağa girince aracı durdurarak arkasından koştuğunu anlatan Petek, "Belki kendimi riske attım ama bu durumdan pişman değilim. Hırsızlık yapmış olabilir, birinin canını yakmış, cinayet işlemiş olabilir. Onun için tepkisiz kalamadım." dedi.
BEKÇİLERE TESLİM ETTİ
Öte yandan, olay anı aracın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bekçiler ile şüpheli arasındaki kovalamaca, taksi şoförünün aracından inerek yakaladığı şüpheliyi bekçilerin götürmesi yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı