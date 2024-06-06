Sinop’ta korkutan yangın! 2 ambar ve 2 ev küle döndü
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sinop’un Boyabat ilçesindeki Günpınar köyünde yangın çıktı. Yangında 2 ev, 2 ambar ve 1 çatı alevlere teslim olarak küle döndü.
Gece saatlerinde Boyabat ilçesi Günpınar köyünde bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın büyüyerek etrafta bulunan evlere ve ambara sıçradı.
EV VE AMBARLAR ALEVLERE TESLİM OLDU
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yapılan çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı.
Yangında 2 ev, 2 ambar ve 1 çatı kullanılmaz hale geldi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı