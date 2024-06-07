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Sokak ortasında öğretmene kurşun yağdıran şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Fatih'te dün otomobiliyle ilerleyen öğretmen Abdulbaki Durmaz'ı silahla vurarak öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şahıs ilk ifadesinde "Yaptığımın hata olduğunu biliyorum" dedi.

Dün, Topkapı Mahallesi Bican Bağcıoğlu Sokak'ta meydana gelen cinayetin şüphelisi A.G'nin (28) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılan şüpheli adliyeye sevk edildi.

ÖĞRETMEN KATİLİ YEMEK YERKEN YAKALANDI

Cinayetin ardından kurulan özel ekibin A.G'yi Fatih'te bir lokantada yemek yerken yakaladığı öğrenildi. Şüpheli A.G'nin bu cinayeti Batman'da 2017'den beri süren kan davasından dolayı işlediği tespit edildi.

Sokak ortasında öğretmene kurşun yağdıran şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı - 1. Resim

"HATA OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Emniyette susma hakkını kullandığı belirtilen şüphelinin yakalandığı ilk anda polislere, "Yaptığımın hata olduğunu biliyorum." dediği öğrenildi. Şüpheli A.G'yi kullandığı taksiyle olay yerinden kaçırdığı anlaşılan ve kardeşi olduğu tespit edilen F.G'nin (24) de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sokak ortasında öğretmene kurşun yağdıran şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

Dün, Topkapı Mahallesi Bican Bağcıoğlu Sokak'ta otomobiliyle ilerleyen öğretmen Abdulbaki Durmaz, bir kişinin silahlı saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Durmaz, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, katil zanlısının olay yerinden kaçtığı taksinin şoförünü telefonla arayarak, şüpheliyi nereye bıraktığını sormuştu.

Katil zanlısını yakın bir yere bıraktığını iddia eden şoförün daha sonraki aramalara cevap vermemesi üzerine kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, katil zanlısının, taksi şoförü F.G'nin (24) ağabeyi A.G. (28) olduğunu tespit etmişti. Ekipler, F.G. ile A.G'nin babalarının 2023'te Batman'da öğretmen Durmaz'ın mensubu olduğu aşiret tarafından öldürüldüğünü, iki aşiret arasında kan davası bulunduğunu belirlemişti. Cinayet anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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