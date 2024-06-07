Sokak ortasında öğretmene kurşun yağdıran şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul Fatih'te dün otomobiliyle ilerleyen öğretmen Abdulbaki Durmaz'ı silahla vurarak öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şahıs ilk ifadesinde "Yaptığımın hata olduğunu biliyorum" dedi.
Dün, Topkapı Mahallesi Bican Bağcıoğlu Sokak'ta meydana gelen cinayetin şüphelisi A.G'nin (28) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı