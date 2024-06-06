Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Fatih'te öğretmene silahlı saldırı: Aracına defalarca ateş açılan öğretmen hayatını kaybetti

Fatih'te öğretmene silahlı saldırı: Aracına defalarca ateş açılan öğretmen hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fatih'te bir kişi, aracıyla seyir halinde olan öğretmene kurşun yağdırdı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fatih Topkapı Mahallesi'nde iddiaya göre, Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeyken taksiden inen bir şahıs, Durmaz'ın aracına doğru defalarca ateş etti.

Şüpheli daha sonra taksiyle olay yerinden kaçarken, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durmaz'ın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Naime Karslıoğlu 5 gündür kayıpAntalya Konyaaltı'ndaki yangın kontrol altında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayıp doktor Deniz Toman’dan acı haber: Cansız bedeni bulundu - GündemKayıp doktor Deniz Toman’dan acı haber: Cansız bedeni bulunduGenç kadının kıyafet isyanı viral oldu: Elbiselerin ya böbrek kısmı açık ya da yırtmacı var - GündemGenç kadının kıyafet isyanı viral olduGündem Gazze! Hakan Fidan: Netanyahu ateşle oynamaya devam ediyor - Gündem"Filistin BM'ye tam üye olacak"Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı - GündemBir mahalle karantina altına alındı4 gündür kayıp olan Sedef Güler bulundu! Büyükçekmece denizinden çıkarılan ceset meğerse... - GündemHalıya sarılmış ve ayakları bağlanmış halde...5 çocuk babası belediye işçisi feci kazada canından oldu - Gündem5 çocuk babasıydı, feci kazada canından oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...