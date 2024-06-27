Sokak ortasında öldürülen müdür yardımcısına, evlatlarından son bakış

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tabanca ile başından vurularak öldürülen müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın cenazesi, 18 yıldır görev yaptığı okulun bahçesine getirildi. Çoğaç'ın yakınları gözyaşlarına boğulurken 2 çocuğunun karesi ise görenleri kahretti.

Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcısı Mahir Çoğaç (45), dün sabah saat 09.00 sıralarında bindiği otomobilinde emniyet kemerini taktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Tabanca ile başından vurulan Çoğaç ağır yaralandı, zanlı ise olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

CENAZEDE KAHREDEN ANLAR

Mahir Çoğaç'ın cenazesi, Çayırova Kent Mezarlığı morgundan alınarak, cenaze nakil aracıyla görev yaptığı Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'ne götürüldü, helallik alındı. Programa Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Mahir Çoğaç'ın eşi ve 2 çocuğu, sendika temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve Çoğaç'ın yakınları katıldı. Çoğaç'ın küçük kızı, oğlu ile eşi, yakınları tarafından teskin edildi.