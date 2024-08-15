Sokakta oynayan çocuğu dövdü, ailesi hesap sorunca etrafa ateş açtı

İstanbul Esenyurt’ta yaşlı bir adam sokakta oyun oynayan çocuğu bilinmeyen sebepten dolayı darbetti. Çocuğun haber verdiği amcası yaşlı adama hesap sorarken, saldırgan ise silahla havaya ve etrafa ateş açtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayın ardından yaşlı adam gözaltına alındı.

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Dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde iddiaya göre sokakta oyun oynayan bir çocuğa yaklaşan yaşlı adam bilinmeyen sebeple çocuğu darbetti. Olay sonrası evine giden çocuk durumu amcasına anlattı. Bir süre sonra olay yerine giden amca ile yaşlı adam arasında tartışma çıktı.

SAĞA SOLA ATEŞ AÇTI

Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken yaşlı adam evine gidip eline tabanca alarak sokak ortasında havaya ve etrafa birden fazla kez ateş etti. Mahallede ortalık bir anda karışırken yaşanan kavganın büyümesi sonrası ihbar üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI

Ekipler tarafları ayırarak kalabalığı dağıtırken yaşlı adam gözaltına alındı. Şahsın silahı ise ekipler tarafından ele geçilirken olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Şahsın ateş ettiği sırada herhangi birine kurşun isabet etmediği öğrenildi.