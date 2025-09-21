Son dakika... Çanakkale, Antalya ve Konya'da orman yangınları çıktı! Dumanlar gökyüzüne ulaştı

Çanakkale, Konya ve Antalya'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor. İhbar üzerine adreslere çok sayıda ekip sevk edildi. Orman yangınlarındaki son durum merak edildi, işte detaylar...

ÇANAKKALE'Yİ KARA DUMAN SARDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akköy ile Güllüce köyleri arasındaki zeytinlikte bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Dumanın yükselmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

KONYA'DAKİ ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Bermende Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Akşehir Belediyesi ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

ANTALYA'YA TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.