Son dakika... Çanakkale, Antalya ve Konya'da orman yangınları çıktı! Dumanlar gökyüzüne ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Orman yangını haberleri peş peşe geldi. Çanakkale, Antalya ve Konya'da alevlerle mücadele sürüyor. Çok sayıda ekip görev başında söndürme çalışmaları sürüyor. İşte son dakika orman yangınları ile ilgili gelişmeler...

Çanakkale, Konya ve Antalya'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor. İhbar üzerine adreslere çok sayıda ekip sevk edildi. Orman yangınlarındaki son durum merak edildi, işte detaylar...

Son dakika... Çanakkale, Antalya ve Konya'da orman yangınları çıktı! Dumanlar gökyüzüne ulaştı - 1. Resim

ÇANAKKALE'Yİ KARA DUMAN SARDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akköy ile Güllüce köyleri arasındaki zeytinlikte bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Dumanın yükselmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Son dakika... Çanakkale, Antalya ve Konya'da orman yangınları çıktı! Dumanlar gökyüzüne ulaştı - 2. Resim

KONYA'DAKİ ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Bermende Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Akşehir Belediyesi ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Son dakika... Çanakkale, Antalya ve Konya'da orman yangınları çıktı! Dumanlar gökyüzüne ulaştı - 3. Resim

ANTALYA'YA TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

