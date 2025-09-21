Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Çanakkale'de yangın! Alevler zeytinlikten ormana sıçradı

Çanakkale'de yangın! Alevler zeytinlikten ormana sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Havadan ve karadan alevlere müdahale sürüyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 13.45 sıralarında Akköy ile Güllüce köyleri arasındaki zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangının sebebi bilinmezken, alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormanlık bölgeye sıçradı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Dumanın yükselmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

