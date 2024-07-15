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Son isteği canından etti, Hüseyin Yağız ölü bulundu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Son isteği canından etti, Hüseyin Yağız ölü bulundu!
Manavgat Irmağı, Afad, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşları ile birlikte serinlemek için ırmağa giren genç, boğularak can verdi.

Olay, Şelale Mahallesi Şavlak Mevkii'nde yaşandı.  Arkadaşları ile birlikte serinlemek için Manavgat Irmağı'na giren Hüseyin Yağız (23) bir süre gözden kayboldu. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmeleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

DALGIÇLAR ARAMA YAPTI

Ekiplerin aramasından sonuç çıkmayınca Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Side Sualtı Arama Kurtarma Derneği'ne bağlı dalgıçlar bölgeye destek amacıyla gönderildi. Dalgıçların yaptığı sualtı taramasında Hüseyin Yağız'ın cansız bedeni ırmağa girdiği noktadan yaklaşık 400 metre mesafede bulunarak kıyıya çıkartıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yağız'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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