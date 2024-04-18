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Soruşturma büyüyor! Para kuleleri 11 kişiye uzandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Soruşturma büyüyor! Para kuleleri 11 kişiye uzandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da CHP İl Başkanlığının karıştığı para kuleleri skandalında 11 kişi daha ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Savcılığın dinleyeceği isimler arasında CHP’li Meclis üyeleri, avukatlar ve iş adamları var.

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntüleriyle ilgili soruşturma çerçevesinde aralarından CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile eski belediye başkanlarının da olduğu 14 kişinin ardından 11 kişi daha ‘şüpheli’ sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldı. İfadeye çağrılan isimlerin eski Maltepe Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak, iş adamı Hüseyin Kalkan, Avukat Vedat Ali Aydın, eski Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Seval Adalı, Avukat Ergün Özer, Serdar Özkan, Kemal Taştan, İbrahim Emek, Doğan Kılıç, Ahmet Özdemir ile Filiz Polat olduğu öğrenildi. 

BAĞIŞ KAMPANYALARI İNCELENECEK

Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanlığına yazı yazılarak bağış kampanyası dâhilinde ne kadar para toplandığı, bu paraların kim tarafından ne kadar ve hangi şekilde bağışlandığının tespiti için belgelerin gönderilmesi talep edildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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