Erdoğan, CHP'nin para kulesini ve gizli DEM ittifakını eleştirdi: Dönüşüme değil ranta harcadılar

Seçimden önceki son iki günü İstanbul’a ayıran Cumhurbaşkanı, Sultanbeyli’de CHP’li İBB yönetimini bombaladı: Depreme hazırlık için kullanılması gereken kaynaklar bavul bavul dolar oldu, bir yere götürülüyor. Depreme hazırlık için gereken vakit de DEM’le pazarlıkta harcanıyor. İstanbul’u işporta pazarına düşürdüler.

Şehir mitinglerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu İstanbul’un ilçelerine ayırdı. Sultanbeyli ve Sancaktepe’de on binlerle buluşan Erdoğan, CHP yönetiminde İstanbul’un son beş yılda perişan olduğunu söyledi. Özellikle depreme hazırlık ve ulaşım çilesine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, CHP’nin DEM Parti ile ortaklığını ve Yeniden Refah ile pazarlıkları eleştirdi. Cumhurbaşkanı özetle şu mesajları verdi:

ŞEHRİN HÂLİ İÇLER ACISI

İstanbul’da 30 yıl önce başlattığımız yerel yönetim hamlesi son beş yıldır durmuş, hatta ibre tersine dönmüştür. Ulaşımıyla, depreme hazırlığıyla İstanbul içler acısı hâle gelmiştir. Şehri yönetenler lazım olduklarında, hava bozuk olduğunda ya tatilde ya cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde ya da büyükelçiler ile Sarıyer’de balıkta...

İstanbul yarı zamanlı yönetilemez. Bu şehir hiç kimsenin atlama taşı, şahsi ihtirasları, oyuncağı, finans kaynağı hâline getirilemez. İstanbul’a böyle bir zulüm yapılmasına müsaade edemeyiz. Fatih’in emaneti İstanbul’un bu hâle düşürülmesine vicdanımız el vermez. Yaşananlara seyirci kalamayız. Bunun için “Yeniden İstanbul” diyoruz. Biz İstanbul’un geriye saran eser filmini 2019’da kaldığı yerden tekrar başlatmanın yanında, şehri cendereden çıkarmaya da talibiz.

İŞPORTAYA DÜŞÜRDÜLER!

Bu şehrin beklentisi ve ihtiyacı çok. Ama bazı öncelikleri var. Birinci önceliği depreme hazırlık. Son dönemde bu konuda bir çaba, proje gördünüz mü? Hayır. Çünkü depreme hazırlık için kullanılması gereken kaynaklar bavul bavul dolar oldu ve bir yere götürülüyor. Depreme hazırlık için gereken vakit de DEM’le pazarlıkta, kazanma değil kaybettirme hırsıyla hareket edenleri yemlemekle harcanıyor. İstanbul’u pazarlıklardan uzak tutmak gerekir. Başka amaçlar için deste deste para savurmak bu şehri üzer. İstanbul’u işporta pazarına düşürmek bu şehre ihanettir. İstanbul’a bu kötülüğü yapmamak gerekir.

YENİDEN DEĞER SİYASETİ

Mevcut yönetim bizden devraldığı metroları yapamadığı, yeni metrobüsler alamadığı için şehir âdeta kilitlendi. Bir de ne diyor “akıllı belediyecilik, tam ileri”, nasıl tam ileri? İstanbul, sizin zevkinizi çekmek zorunda mı? İstanbul’un diğer anlayışı insani vizyonla çalışmasıdır. Haliç’i biz temizledik. İstanbul havalimanını faaliyete geçirip, Çamlıca Camii’ni yaparak şehre birçok eser kazandırarak adımlar attık. Murat Kurum kardeşim önümüzdeki beş yılda İstanbul’da depreme dayanıksız yapıların hepsini dönüştürecek. 650 bin konutu yenileyecek. İstanbul’da hayatı çekilmez hâle getiren trafik çilesini de projeleriyle çözecek.

SEÇİM GÜNÜ PROVOKASYONA DİKKAT EDİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu’nda düzenlenen ‘Sandık Yönetim Kurulu İftarı’na katıldı. Sandık görevlilerine uyarılarda bulunan Erdoğan “Sandığı iyi kontrol edemezseniz sahadaki emeğinizin bir kısmı heba olur. Bize emanet edilmiş tek bir kardeşimizin oyunun zayi edilmesine rıza gösteremeyiz. Her şeyi adım adım izleyeceğiz. Yerimize yedek bir görevli gelmeden, bulunduğumuz mahalden ayrılmayacağız. Seçim günleri provokasyona açıktır. Her türlü olağandışı tutum kayıt altına alınmalı” ifadelerini kullandı.