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    Sosyal medyada şehitlerimizi hedef alan 18 kişi yakalandı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap tespit edildi. Yurt içindeki 18 kişi yakalandı. Yurt dışındaki 133 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

    Sosyal medyada şehitlerimizi hedef alan 18 kişi yakalandı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışında olduğu belirlenen 133 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını belirtti.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 18’inin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, 19 şüpheliyle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Sosyal medyada şehitlerimizi hedef alan 18 kişi yakalandı
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