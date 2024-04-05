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Haberler > Gündem > Soyguncularla güvenlik karşı karşıya geldi! 3 milyon TL’lik soygun kamerada

Soyguncularla güvenlik karşı karşıya geldi! 3 milyon TL’lik soygun kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başakşehir'deki kuyumcuya giren silahlı ve maskeli 4 şüpheli, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları çaldı. Hırsızlar, sitenin güvenlik görevlilerine silah çekerek hızla olay yerinden kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarındaki kuyumcuda film sahnelerini aratmayan bir soygun meydana geldi.

3 MİLYON LİRALIK SOYGUN YAPTILAR

İddiaya göre sitenin dışındaki kuyumcuya gelen silahlı ve kar maskeli 4 kişi, dükkanın kepenklerini uzaktan kumandayla açtı. İçeriye girerek 3 milyon TL’lik soygun yapan hırsızlar kaçarken, site güvenliğiyle karşı karşıya geldi.

ANBEAN KAMERADA

Güvenliğe silah çeken hırsızlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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