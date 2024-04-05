Soyguncularla güvenlik karşı karşıya geldi! 3 milyon TL’lik soygun kamerada
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Başakşehir'deki kuyumcuya giren silahlı ve maskeli 4 şüpheli, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları çaldı. Hırsızlar, sitenin güvenlik görevlilerine silah çekerek hızla olay yerinden kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarındaki kuyumcuda film sahnelerini aratmayan bir soygun meydana geldi.
3 MİLYON LİRALIK SOYGUN YAPTILAR
İddiaya göre sitenin dışındaki kuyumcuya gelen silahlı ve kar maskeli 4 kişi, dükkanın kepenklerini uzaktan kumandayla açtı. İçeriye girerek 3 milyon TL’lik soygun yapan hırsızlar kaçarken, site güvenliğiyle karşı karşıya geldi.
ANBEAN KAMERADA
Güvenliğe silah çeken hırsızlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı