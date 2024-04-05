Soyguncularla güvenlik karşı karşıya geldi! 3 milyon TL’lik soygun kamerada

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Nisan 2024 12:34 - Güncelleme: 5 Nisan 2024 12:40 - Güncelleme:

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Başakşehir'deki kuyumcuya giren silahlı ve maskeli 4 şüpheli, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları çaldı. Hırsızlar, sitenin güvenlik görevlilerine silah çekerek hızla olay yerinden kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.