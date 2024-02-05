Film sahnelerini aratmayan soygun! Çöp kamyonuyla yolu kapatıp 4 milyon euro çaldılar

İtalya'da film sahnelerini aratmayacak bir soygun gerçekleşti. Silahlı saldırganlar çöp kamyonuyla yolu kapatıp, postanelere para dağıtan zırhlı araçlardan 4 milyon euro çaldı.

İtalya'nın Sardinya adasında çarşamba günü askeri üniforma giyen çete üyeleri, çöp kamyonuyla yolu kapatıp postanelere para dağıtmak için seyir halinde olan zırhlı araçların önünü kesti.

4 MİLYON EURO ÇALDILAR

Soygunular konvoya ateş açarak güvenlik görevlilerinden birini bacağından vurdu. Sonrasında ise taşlama makineleriyle zırhlı araçlardan paraları aldılar. Silahlı saldırganlar, 4 milyon euroyla birlikte kayıplara karıştı.

Polis soygunla ilgili soruşturma başlatırken, yol kenarında patlayıcılarla dolu bir çanta ve 2 tane de terk edilmiş araç bulundu.