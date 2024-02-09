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    • Ünlü kuyumcuda akıllara zarar soygun! Güvenliği böyle atlatmışlar

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kocaeli, İzmit, Kuyumcu, Soygun, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde soyguncular, bir alışveriş merkezindeki ünlü kuyumcu mağazasına girdi. Alarm üzerine dükkana giden güvenlik görevlileri kapıda zorlama olmadığını görünce geri döndü. Ancak sabah mağazanın soyulduğunu anlayan yetkililer, hırsızların içeriye çatıdaki havalandırma deliğinden girdiğini tespit etti.

    İzmit Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki ünlü kuyumcu dükkanına, gece saatlerinde kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, çatıdaki havalandıra boşluğundan girdi.

    GÜVENLİĞİ BİLE ATLATTILAR

    Dükkan alarmının çalması üzerine, alışveriş merkezi güvenlik görevlileri ve iş yeri yetkilileri dükkana geldi. Güvenlik görevlileri yaptıkları incelemede dükkan kepenginin açılmadığını tespit etti. Herhangi bir olumsuzluk olmadığına kanaat getiren güvenlik görevlileri ve iş yeri yetkilileri dükkandan ayrıldı. O esnada dükkanda bulunan kişi veya kişiler ise ziynet eşyaları çaldı. İçeriye girdikleri havalandırma deliğinden bu sefer dışarıya çıkan kişi veya kişiler kayıplara karıştı.

    Ünlü kuyumcuda akıllara zarar soygun! Güvenliği böyle atlatmışlar

    HER YERDE ARANIYORLAR

    Sabah saatlerinde dükkanı açmaya gelen çalışanlar ise bazı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerinde adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri merdivenle vasıtasıyla dükkanın çatısında çıkarak havalandırma boşluğunda incelemelerde bulundu.

    Polis ekipleri devamında dükkanın içerisindeki parmak izlerini belirlemek için çalışma gerçekleştirildi. Dükkanın içindeki ve alışveriş merkezindeki kamera kayıtlarını alan ekipler, olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler yakalamak için çalışma başlattı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KocaeliİzmitKuyumcuSoygun
    Haberler > Gündem > Ünlü kuyumcuda akıllara zarar soygun! Güvenliği böyle atlatmışlar
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