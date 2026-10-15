Kahramanmaraş'ta 30 yaşındaki Mesut Kazancı’nın su içmek için bardak isteyip, sopayla darp edildikten sonra hayatını kaybetmesine ilişkin davada, 18 yıl ceza alan sanığın cezası istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Kararı bozma nedenleri arasında adli tıp raporunun eksik değerlendirilmesi ve bazı ceza hesaplamaları gösterildi.

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Kahramanmaraş'ta 30 yaşındaki Mesut Kazancı’nın çalıştığı yerde su içmek için bardak isteyip, sopayla darp edildikten sonra hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir gelişme oldu.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Gül Ahmet Irmalı’ya kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası vermişti.

E.N, A.H., V.D. ve Y.Ü'ye de maktule yönelik kasten yaralama suçundan ayrı ayrı 4 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. H.D. hakkında ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 1 ay 20 gün hapis cezası verilmişti.

Su içmek için bardak istedi diye öldürülmüştü! Türkiye’nin konuştuğu Mesut Kazancı davası sil baştan, İstinaf kararı bozdu

MAHKEME KARARI BOZULDU

Mesut Kazancı’nın öldürülmesine ilişkin davada, yerel mahkemenin verdiği kararlar istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

Su içmek için bardak istedi diye öldürülmüştü! Türkiye’nin konuştuğu Mesut Kazancı davası sil baştan, İstinaf kararı bozdu

“ADLİ TIP RAPORU EKSİK DEĞERLENDİRİLDİ”

Karara yapılan itirazları inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 11 Haziran 2026 tarihli kararıyla hükümleri bozdu. İstinaf mahkemesi, sanıkların eylemlerinin hukuki niteliğinin yeterince tartışılmaması, adli tıp raporunun eksik değerlendirilmesi ve bazı ceza hesaplamaları ile gerekçelerdeki hataları bozma nedenleri arasında gösterdi.

Su içmek için bardak istedi diye öldürülmüştü! Türkiye’nin konuştuğu Mesut Kazancı davası sil baştan, İstinaf kararı bozdu

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi. Mahkeme, 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Gül Ahmet Irmalı’nın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Su içmek için bardak istedi diye öldürülmüştü! Türkiye’nin konuştuğu Mesut Kazancı davası sil baştan, İstinaf kararı bozdu

NELER OLMUŞTU?

6 Eylül 2024 tarihinde Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinden su isteyen Mesut Kazancı’ya hortumdan su içmesi söylendi. Kazancı’nın "Bardağınız yok mu?" diye sorması üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sopalarla darp edilen Kazancı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kazancı, hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından 6 sanık hakkında dava açıldı.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 5 Mart 2026 tarihinde karar açıklandı. Mahkeme, Gül Ahmet Irmalı’ya kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi. E.N, A.H., V.D. ve Y.Ü'ye maktule yönelik kasten yaralama suçundan ayrı ayrı 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. H.D. hakkında ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 1 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Ne cezalar verilmişti?

Sanık / Sanıklar Suçlama Ceza / İndirim Detayı Nihai Ceza Gül Ahmet Irmalı Kasten öldürme Haksız tahrik indirimi uygulandı 18 yıl hapis E.N, A.H., V.D. ve Y.Ü. Maktule yönelik kasten yaralama Ayrı ayrı ceza verildi 4 ay 15 gün hapis (her biri için) H.D. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme - 1 ay 20 gün hapis

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kahramanmaraş Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKahramanmaraş

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