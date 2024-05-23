Suikast timleri kuruldu! Kaos için karanlık çeteler birleşti

Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri Barış Boyun ve adamları İtalya’da yakalandı. Türkiye’de kaos üretmek maksadıyla birçok mafyatik yapının bir araya getirildiği, Boyun çetesinin de kumpasta kullanılacağı bilgisine ulaşıldı.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Kızıl Baron Barış Boyun’un soruşturması kapsamında MİT ve Emniyet üç bini aşkın şüpheliyi sorguladı. Örgütün güvenli evlerinde seri numarası olmayan İsrail yapımı silahlara ulaşıldı. Olayın basit bir suç örgütü operasyonu olmadığı, arka planında İsrail gizli servisi MOSSAD ile PKK ve benzeri terör örgütleriyle bağlantılar olduğu belirtildi. Olayın ayrıca Arnavutluk, Sırbistan, Ukrayna, Gürcistan ve İran boyutları da taşıdığı rapor edildi. Kaynaklar uluslararası şebekenin adi bir çete düzeni olmaktan öte Türkiye’de kamu otoritesini sarsma, iş, ekonomi, turizm ve güvenlik ortamını hedef alarak ülkede kaos zemini hazırlama, hükûmeti âciz gösterme niteliği arz ettiğini kaydetti.

Plan dâhilinde birçok mafyatik yapının bir araya getirildiği, ve özel bir strateji doğrultusunda başta uyuşturucu, illegal bahis, göçmen kaçakçılığı, haraç, cinayet, alıkoyma, gasp, soygun, iş yeri basma, silah ticareti, ve yaralama gibi toplumda huzur ortamını bozan suçların işlendiği belirtildi. Grift ve istihbarat izi taşıyan organize yapının bir dönem bazı ülkelerde iktidar değişimi aracı olarak kullanılan renkli devrim süreçlerini yürüten organizasyonlarla benzerlik gösterdiği vurgulandı. Operasyonun Türkiye boyutunda kumpas şebekesine bazı resmî görevlilerin de destek verdiği ortaya çıktı.

Kumpas dâhilinde birçok iş adamı tehdit edilerek haraç alındığı, bazı şirketlere zorla ortak olunduğu, büyük çaplı uyuşturucu nakliye ağı kurulduğu, Güneydoğu’da bir ilde PKK ile özel iletişim merkezinin hayata geçirildiği öğrenildi. PKK’nın eleman temininde etkin rol üstlendiği kaydedilirken suç örgütü eylemlerinde daha çok 18 yaş altı ve problemli ailelerden gençleri seçiyor. Sorgu aşamasında verilen yüksek doz uyuşturucu sebebiyle bazı şüphelilerin iki gün sonra ancak kendisine gelebildiği kaydedildi. Ayrıca, ihanet şebekesinin farklı şehirlerde eyleme hazır suikast timlerinin olduğu da belirtildi.