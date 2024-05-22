'Ölüm Çetesi' adlı suç örgütünün lideri Barış Boyun yakalandı

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2024 11:51 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 12:19 - Güncelleme:

Interpol, Haber

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Vatandaşlar tarafından organize suç örgütü lideri Barış Boyun kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca suç örgütü liderinin nerede ve nasıl yakalandığı da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...