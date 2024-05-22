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'Ölüm Çetesi' adlı suç örgütünün lideri Barış Boyun yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Interpol, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Vatandaşlar tarafından organize suç örgütü lideri Barış Boyun kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca suç örgütü liderinin nerede ve nasıl yakalandığı da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı bilgilere göre KOM Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve İtalyan Güvenlik Makamlarınca ortaklaşa operasyon düzenlendi. 

Operasyonda kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'nın Viterbo kentinde yakalandı.

'Ölüm Çetesi' adlı suç örgütünün lideri Barış Boyun yakalandı - 1. Resim

Roma ve Milano'da da düzenlenen operasyonlarda toplamda 17'si Türk ve 2'si italyan olmak üzere 19 şüpheli tutuklandı.

Operasyonun ardından vatandaşlar Barış Boyun kimdir sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

40 yaşında olduğu bilinen Barış Boyun "Ölüm Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün lideridir. 

'Ölüm Çetesi' adlı suç örgütünün lideri Barış Boyun yakalandı - 2. Resim

Daha önce Yunanistan'da 6 Türk'ün öldürülmesi ile ilgili gerçekleşen olayın Barış Boyun'un adamları tarafından yapıldığı tespit edilmişti. 

Nusret'in Etiler'deki restoranına yönelik silahlı saldırının da Barış Boyun tarafından düzenlendiği iddia ediliyor. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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