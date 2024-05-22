Organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya’da yakalandı!

İtalyan polisi ve Interpol iş birliğiyle düzenlenen operasyonda İtalya ve Avrupa'daki organize suç örgütlerine operasyon düzenlendi. 4 ülkeden 19 kişinin yakalandığı operasyonda organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un da olduğu bildirildi.

İtalyan Polisinden (Polizia di Stato) yapılan yazılı açıklamaya göre, Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliğinin çıkardığı ihtiyati gözaltı kararı doğrultusunda, İtalya, Türkiye ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) iş birliğinde İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınanlara terör amaçlı suç örgütü kurmak, cinayet amaçlı silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmak suçlarından operasyon düzenlendiği bilgisi yer aldı.

BARIŞ BOYUN YAKALANDI

Daha önce verdiği talimatla Nusret Gökçe’nin Etiler’deki restoranına yönelik silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen Barış Boyun, İtalya polisi ve Interpol iş birliğinde düzenlenen operasyonda İtalya’da yakalandı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un da bulunduğu belirtildi. Boyun'un sabah saatlerinde başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo'da gözaltına alındığı ifade edildi.

EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDE

Haberlerde, 40 yaşındaki Boyun'un Türkiye'de en çok arananlar listesinin başındaki isimlerden olduğu ve 2022 yılında gözaltına alındığında Türk makamlarının iade talebinde bulunduğu ancak İtalyan yargısının buna yeşil ışık yakmadığı hatırlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Bakan Yerlikaya, Boyun'un yakalanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yerlikaya #TürkiyeninHuzuru etiketiyle şu ifadelere yer verdi:

İtalya'da ülkemiz adli makamlarınca Kırmızı Bültenle aranan, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik;

KOM Başkanlığımız, Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve İtalyan Güvenlik Makamlarınca ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi.

Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 17’si Türk ve 2'si İtalyan olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, Hangi Ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Onların nefeslerini keseceğiz.

Ülkemiz adli makamlarınca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme dahil 23 ayrı suçtan aranan, toplam 56 ayrı suç kaydı bulunan ve 3’ü cinayet olmak üzere; Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Yağma vb. suçlarından kırmızı bülten ile aranan, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik; İtalya Polisi ile KOM Başkanlığı, İnterpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Emniyet Müdürlüklerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında; İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi.

Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında olduğu organize suç örgütü üyesi 19 şüpheli yakalandı!

Firari Barış Boyun Organize Suç Örgütüne yönelik bu güne kadar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya, ve Kütahya’ da gerçekleştirilen 26 ayrı operasyonda 317 şahıs yakalandı. Bunlardan;

175’i tutuklandı ve

100’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

#TÜRKİYENİNHUZURU

KOM Başkanlığımızı, Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı ve İtalyan Güvenlik Makamlarını tebrik ediyorum.

Dünyanın neresinde olursa olsun Aziz Milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalayıp, nefeslerini kesmeye devam edeceğiz! Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.