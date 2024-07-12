Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Süleyman Soylu 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ilk kez anlattı: Silahı belime taktım, gelseydi eğer öldürecektik

Süleyman Soylu 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ilk kez anlattı: Silahı belime taktım, gelseydi eğer öldürecektik

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süleymansoylu, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne özel açıklamalarda bulundu. O gece Çankaya Köşkü'nden beline silah takıp çıktığını anlatan Soylu, "Darbe planının 1 numarası olarak değerlendirilen Paşa Çankaya Köşkü'ne gelseydi onu orada öldürecektik." dedi.

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZİM DIŞIMIZDA GELEN OLURSA VURUN"

O geceye dair ilk kez bazı detayları anlatan Soylu, Soner Yalçın'ın Oradaydım belgeselinde "Çankaya Köşkü'nden çıkarken silahımı belime taktım, 'Burası sizin namusunuzdur bizim dışımızda kimi görürseniz vurun' dedim." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Soylu ayrıca, "15 Temmuz'da darbeyi yapan ya da 1 numarası olarak değerlendirilen Paşa Çankaya Köşkü'ne gelseydi onu orada öldürecektik." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
iPhone'lara yapay zeka gelmesiyle birlikte satışlar patlama yapabilir!Havalimanında korku dolu anlar! Kalkışa hazırlanan uçağın lastiği patladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan, Amerikan Newsweek dergisine konuştu: Terör devleti kurmak tam bir hayaldir - GündemTerör devleti kurmak tam bir hayaldirKadın işçinin eli koptu! İş yerinde tüyler ürperten kaza - Gündemİş yerinde tüyler ürperten kaza! Kadın işçinin eli koptuBakanlık kaşar peynirinin peşine düştü! - GündemBakanlık kaşar peynirinin peşine düştü!Sosyal medyada canlı yayın yapan adam, kendini başından vurdu - GündemSosyal medyada yayın açan adam, kendini başından vurduİstanbul'da feci kaza! İETT otobüsü tıra çarptı, yaralılar var - Gündemİstanbul'da feci kaza! İETT otobüsü tıra çarptıMeteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı! Kuvvetli geliyor... - Gündemİstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı
Sonraki Haber Yükleniyor...