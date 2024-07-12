Süleyman Soylu 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ilk kez anlattı: Silahı belime taktım, gelseydi eğer öldürecektik

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne özel açıklamalarda bulundu. O gece Çankaya Köşkü'nden beline silah takıp çıktığını anlatan Soylu, "Darbe planının 1 numarası olarak değerlendirilen Paşa Çankaya Köşkü'ne gelseydi onu orada öldürecektik." dedi.

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZİM DIŞIMIZDA GELEN OLURSA VURUN"

O geceye dair ilk kez bazı detayları anlatan Soylu, Soner Yalçın'ın Oradaydım belgeselinde "Çankaya Köşkü'nden çıkarken silahımı belime taktım, 'Burası sizin namusunuzdur bizim dışımızda kimi görürseniz vurun' dedim." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Soylu ayrıca, "15 Temmuz'da darbeyi yapan ya da 1 numarası olarak değerlendirilen Paşa Çankaya Köşkü'ne gelseydi onu orada öldürecektik." dedi.