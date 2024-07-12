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Kadın işçinin eli koptu! İş yerinde tüyler ürperten kaza

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Pendik, Kaza, Güvenlik, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pendik'te kalıp imalatı yapan bir iş yerinde meydana gelen kazada işçinin eli koptu.

Dün gece saat 01.00 sıralarında Pendik Güllübağlar Mahallesi Memlük Sokak üzerinde bulunan bir kalıp imalatı üzerine çalışan bir iş yerindeki baskı makinesinde bir işçinin eli sıkıştı.

Kadın işçinin eli koptu! İş yerinde tüyler ürperten kaza - 1. Resim

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kadın elinin sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Eli kopan kadın ambulansa bindirilerek Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın gerçekleştiği yerde güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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