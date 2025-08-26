Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süreç komisyonunun ardından bir ilk! DEM heyeti İmralı'ya gidiyor

DEM Parti heyeti, süreç komisyonunun kurulmasının ardından ilk kez perşembe günü İmralı'ya gidip Öcalan ile görüşecek.

MHP lideri Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, terörist elebaşı Öcalan'ın açıklaması ve terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla devam etmişti.

KOMİSYON ART ARDA TOPLANMIŞTI

Ardından ise sürecin yönetimi adına TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu. Komisyon partilerin üyeleriyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığında 3 toplantı gerçekleştirdi. Burada bakanlar, MİT Başkanı, şehit ve gazi yakınları dinlenmişti.

ÖCALAN'LA GÖRÜŞECEKLER

Komisyon sürecinin ardından perşembe günü bir ilk daha yaşanacak. DEM heyeti, perşembe günü İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşecek.

Görüşmede komisyon görüşmelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

 

