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Suriye ve Irak'ın kuzeyinde teröre büyük darbe! PKK'lılar etkisiz hale getirildi

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Suriye ve Irak&#039;ın kuzeyinde teröre büyük darbe! PKK&#039;lılar etkisiz hale getirildi
Tsk, Pkk, Mehmetçik, Haber

Gündem Haberleri

Türkiye, Suriye Irak'ın kuzeyini PKK'ya dar ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor!" ifadeleri yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya göz açtırmıyor. Geçtiğimiz gün ve haftalarda yapılan hava harekatlarıyla teröristlere ait 10'larca hedefin imha edildiği bölgede bir operasyon daha gerçekleşti.

3 TERÖRİST ETKİSİZ!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyurdu. MSB tarafından yapılan şu ifadeler yer aldı:

"TERÖRİSTLER HENDEKLERE GÖMÜLÜYOR"

"Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

Düzenleyen:  - Gündem
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