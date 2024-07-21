Adıyaman'da petrol borularında patlama! Ekipler seferber oldu

Adıyaman'ın petrol borularının patlamasıyla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ham petrol yola ve tarlalara döküldü. Ekipler derhal harekete geçerek temizleme ve onarım çalışmalarını başlattı.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde petrol boruları patladı. Yaşanan patlamayla birlikte ham petrol yol ve tarlalara saçılırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, Kahta-Diyarbakır yolunda bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait hattaki petrol boruları patladı. Borudan ham petrolün fışkırdığını görenler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevreye yayılan ham petrol yola ve tarlalara döküldü. TPAO'ya bağlı ekipler sızıntının olduğu bölgeye gelerek, onarım ve temizleme çalışmaları başlattı.