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İsrail, intikam saldırısının görüntülerini yayımladı! Hudeyde limanı böyle vuruldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, intikam saldırısının görüntülerini yayımladı! Hudeyde limanı böyle vuruldu
İsrail, Yemen, Hudeyde, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail, İran destekli Husilerin Tel Aviv'i drone ile vurmasının ardından Yemen'e intikam saldırısı gerçekleştirmiş, Hudeyde Limanı'nı vurmuştu. Tel Aviv yönetimi saldırıya ait görüntüleri paylaştı.

İsrail, 1.000 milden daha uzaktaki Yemen'de İran destekli Husilere karşı ilk kez doğrudan bir saldırı gerçekleştirmiş, savaş uçakları Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'nı vurmuştu. Husilerin Tel Aviv'i drone ile vurmasının ardından gerçekleştirilen intikam saldırıda ise çok kişi ölmüş ve yaralanmıştı.

İSRAİL SALDIRIYA AİT GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Tel Aviv yönetimi, büyük patlamaların meydana geldiği Hudeyde Limanı'na yapılan saldırının görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, hava saldırısında limanda yük boşaltmak için kullanılan dört vincin vurulduğu görüldü. Saldırıda ayrıca limandaki yakıt depoları ve enerji altyapısı da hedef alınmıştı.

CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Anis al-As, İsrail'in Hudeyde’ye düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 6’ya yükseldiğini, çoğu ağır olmak üzere 83 kişinin de yaralandığını belirtti. Al-As, ayrıca 3 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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