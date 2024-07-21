Husiler'den İsrail'e 'misilleme' gecikmedi! Balistik füze ile karşılık verdiler

İsrail ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. İsrail'in dün Hudeyde'ye düzenlediği saldırının ardından Husiler'den balistik füzeli cevap geldi.

İsrail, İran destekli Husilerin Tel Aviv'i drone ile vurmasının ardından dün Yemen'e 'intikam saldırısı' gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları Hudeyde Limanı'nı vurdu, güçlü patlamalar meydana geldi. Yemen'i vuran İsrail'e cevap yine Husilerden geldi.

İsrail'in dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği saldırının ardından Husiler, İsrail'e balistik füze fırlatarak karşılık verdi.

BALİSTİK FÜZE İMHA EDİLDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Husiler tarafından Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Arrow 3 hava savunma sistemi tarafından İsrail hava sahasının dışında imha edildiğini açıkladı. İmha edilen füzenin parçalarının Eilat kentine düştüğü aktarıldı.

Öte yandan Husiler tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı, Hudeyde'yi vuran İsrail saldırılarında en az 80 kişinin yaralandığını açıkladı.