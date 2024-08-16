Suriye'de 5.2'lik deprem! Hatay'da da hissedildi

Suriye'de 5.2 ve 4.2 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi. Sarsıntı Hatay, Kilis, Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi. AFAD da depreme ilişkin verileri paylaştı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Suriye'nin Hamah bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İlk bilgilere göre deprem saat 13.15'te, yerin 7.16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremden 3 dakika sonra aynı bölgede bu kez de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan korkutan deprem Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve çevre ilerden de hissedildi. Henüz can veya mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasında ise Suriye merkezli depremin şiddeti 5 olarak açıklandı.