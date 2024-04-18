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Suya yasal koruma geliyor! İklim kanunu yakında Meclis’te

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Suya yasal koruma geliyor! İklim kanunu yakında Meclis’te

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, vahşi sulamanın ve karbon emisyonunun azaltılmasıyla ilgili İklim Yasası hazırlıklarını hızlandırdıklarını söyledi.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Bu yaz yurt genelinde Afrika sıcaklarının etkili olması beklendiğini belirten Özhaseki, şunları dedi: İklim değişikliği ile güçlü bir mücadele yürütüyoruz. Eylem planlarımızı adım adım uyguluyoruz. Paris İklim Antlaşması’na taraf olduk. Kıyıları, denizleri, çevremizi 7/24 gözetliyoruz. Yeşil Dönüşüm için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En önemli adımımız ise İklim Yasası olacak. Bilim insanlarımızla ve uzmanlarımızla yasayı güncelliyoruz. Bu yıl içinde Meclis’e sunacağız. 2026 yılı başında Avrupa bize emisyon vergisi uygulamaya başlayacak. Bir ürün üretirken çevreyi ne kadar kirletiyorsunuz, bunu belirleyeceğiz. Azaltılması için tedbirler bu düzenleme içinde yer alacak.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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