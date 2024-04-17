İklim değişikliği eve hapsedecek! Yaz çok sıcak, kış ise sıcak olacak

İklim değişikliği nedeniyle ev dışında geçirilebilecek gün sayısının Türkiye’de 14 gün azalacağı öne sürüldü.

ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Yeon-Woo Choi, Muhammad Khalifa ve Elfatih Eltahir’in yaptığı çalışmada günümüzde ılıman hava şartlarına sahip ülkelerin dışarıda geçirilen gün sayılarında sıcaklık artışına bağlı düşüşler öngörülürken özellikle kuzey ülkelerinin, yaşanan bu durumdan kârlı çıkacağı ve dışarıda geçirilen gün sayılarının artacağı öngörüldü.

"YAZ AYLARINDA DIŞARIDA GEÇİREBİLECEĞİNİZ GÜN SAYISI ÇOK AZ OLACAK"

Türkiye’de dışarıda geçirilen gün sayısı hâlihazırda yılda ortalama 139 olarak görülüyor. Bu sayının 2100 yılına kadar kötü senaryoda 14 gün, iyi senaryoda ise 5 gün düşeceği tahmin ediliyor. Prof. Dr. Elfatih Eltahir “Örneğin Türkiye’de dışarıda geçirilebilecek gün sayınız şu an oldukça fazla. Daha çok nisan ayında başlıyor ve kasım ayına kadar sürüyor. Neredeyse 6 ay güzel havalara sahipsiniz. Öte yandan gelecekte yaz aylarında dışarıda geçirebileceğiniz gün sayısı çok az olacak gibi görünüyor ama kış ve sonbahar aylarında daha çok güneşli gün göreceksiniz. Çünkü eskisi kadar soğuk olmayacak” dedi.

KAVURUCU SICAKLAR ŞİMDİDEN BAŞLADI

Sıcak nedeniyle güneşe kurşun sıkan insanlarıyla ünlü Adana’da derece patlatan sıcaklar şimdiden görülmeye başladı. Termometreler 39 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar ağaçların gölgesinde serinledi.

Meteoroloji ise gölgede sıcaklığın Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasıyla 42 dereceye kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Ağaç gölgesine sığınan Adanalılar’dan Cengizhan Temuçin, “Adana her zaman böyle, 45-50 dereceleri hissettiriyor insanlara” dedi.