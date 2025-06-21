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Tadilat kavgası, meydan muharebesine döndü! Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tadilat kavgası, meydan muharebesine döndü! Yaralılar var
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da binada yapılan tadilat nedeniyle başlayan sözlü kavga meydan savaşına döndü. Kavgada 1 kişi silahla, 1 kişi bıçakla yaralanırken, 2 grubun arasındaki olaylar kameraya yansıdı.

17 Haziran günü Arsuz ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir binada yapılan tadilat nedeniyle tartışma yaşandı.

Tadilat esnasında çıkan sesten rahatsız olan komşulara arasında sözlü olarak başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşular; O.B.Ö., M.H.Ç., E.O.M. ile G.D, İ.D. arasında meydana gelen kavgada G.D. isimli şahıs O.B.Ö.'yü bacağından kesici aletle yaraladı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaralama sonrası O.B.Ö., G.D.'yi silahla bacağından yaraladı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olayla ilgili yapılan çalışmada şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan; M. H. Ç., E. O. M. ve İ. D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O. B. Ö. ve G. D. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Sokağa taşan kavgada grupların birbirine; briketle ve kesici aletle saldırdığı korku dolu anlarsa kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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