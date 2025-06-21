BİST 100, bu hafta %1,17 geriledi! Borsada haftanın yükselen ve düşen hisseleri…

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %-1,17 değer kaybetti ve 9.203’ten kapandı. Jeopolitik riskler devam ederken TCMB’nin de faizi sabit bıraktığı haftada; ENERY, PASEU, SKBNK en fazla yükselen ve CLEBI, EGEEN, MPARK ise en fazla düşen hisseler oldu. BİST 100’de yükseliş için 9.355’in aşılmasının önemli olduğunu aktaran İntegral Yatırım, “Bu seviye aşılırsa 9700’e doğru güçlenme izlenebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda jeopolitik risklerin yansımaları devam ederken Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %-1,17 değer kaybetti ve 9.203 puandan kapanış yaptı. BİST 100 hafta içinde en düşük 9.092 ve en yüksek 9.434 puanı test etti. Kapanış ise, haftalık düşük seviyeye daha yakın noktadan gerçekleşti.

TCMB FAİZİ SABİT BIRAKTI

TCMB, perşembe günü gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısında faizi sabit bıraktı. Politika faizi %46 ve gecelik borç verme faizi de %49’da kaldı. Karar metninde, enflasyonun ana eğiliminde ve talepte düşüş olduğu vurgulandı. TCMB, dezenflasyon sürecine destek amacıyla sıkı duruşun süreceğini aktardı. Kalıcı bozulma durumunda tüm araçların kullanılacağı da ifade edildi.

İLK İNDİRİM NE ZAMAN?

Uluslararası finans kuruluşları, temmuz ayında Türkiye’de faiz indirimlerinin başlayabileceğini öngördü.

Citi, 250 baz puanlık indirim beklerken, enflasyonun 2025 sonunda %30’a gerileyeceğini tahmin ediyor. JP Morgan da 250 baz puanlık indirim öngörerek, yıl sonunda faizin %36’ya inmesini bekliyor. Deutsche Bank ise politika faizinin temmuzda %43,50’ye çekileceği ve yıl sonunda %37,50’ye düşeceği yönünde beklentisini paylaştı.

EN FAZLA YÜKSELEN SEKTÖRLER

Bu hafta borsada sektör endekslerinin performansına bakıldığında, en fazla yükselen 3 sektör şöyle:

1-Aracı Kurumlar Endeksi (XAKUR): %10,45

2-Finansal Kiralama Endeksi (XFINK): %7,71

3-Metal Ana Sanayi Endeksi (XMANA): %4,46

EN FAZLA DÜŞEN SEKTÖRLER

Yine bu hafta en fazla düşen ilk 3 sektör şunlar oldu:

1-Spor Endeksi (XSPOR): %-11,14

2-Ticaret Endeksi (XTCRT): %-3,56

3-Bilişim Endeksi (XBLSM): %-3,40

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 endeksi kapsamında bu hafta en fazla yükselen hisseler şunlar:

1-Enerya Enerji (ENERY): %14,94

2-Pasifik Eurosia Lojistik (PASEU): %12,66

3-Şekerbank (SKBNK): %11,79

4-TÜPRAŞ (TUPRS): %10,13

5-Ereğli Demi Çelik (EREGL): %6,29

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında en fazla düşen hisseler ise şöyle sıralandı:

1-Çelebi Havacılık (CLEBI): %-11,13

2-Ege Endüstri (EGEEN): %-9,43

3-Medkal Park (MPARK): %-8,96

4-TAV Havalimanları (TAVHL): %-8,65

5-MİA Teknoloji (MIATK): %-8,40

BORSADA BEKLENTİLER

BİST 100 endeksinde yükseliş için 9.355 seviyesindeki direncin aşılmasının önemli olduğunu aktaran İntegral Yatırım, “Bu seviye aşılmadıkça ana hareket alanı 9.062-9.355 ile sınırlı kalabilir. Bu bant yukarı yönde aşılırsa, ana direnç seviyesi olan 9700’e doğru güçlenme izlenebilir. Petroldeki son yükseliş, enflasyon görünümü açısından risk unsuru olarak öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.