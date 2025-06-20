Altın şaşırttı, borsa üzdü, petrol tırmandı! Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Piyasalarda son dakika! FED’in faizleri sabit tutarak bu yıl 2 indirime işaret ettiği ve İsrail-İran çatışmalarının devam ettiği haftada; ons altın %-1,80 düşüşle 3.370 dolara geriledi. Gram altın %-1,15 değer kaybederek 4.300 TL’ye çekildi. Dolar %0,80 primle 39,67 TL’ye ve Euro %0,85 primle 45,74 TL’ye yöneldi. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %1,17 düşerek 9.203 puandan kapanış yaptı. Para Piyasası Fonlarında haftalık getiri %0,86 oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının faiz kararlarının damga vurduğu bir hafta geride kaldı.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a muhtemel bir ABD saldırısını değerlendirdiğine dair iddialar jeopolitik tansiyonu da yüksek tutuyor. Beyaz Saray’dan dün yapılan açıklamada nihai kararın iki hafta içinde alınacağı aktarıldı.

FED’DEN 2 İNDİRİM SİNYALİ

Küresel tarafta ise FED’in faiz kararı takip edildi. Beklentilere paralel olarak faiz sabit kalırken; Başkan Jerome Powell, belirsizliklere atıfta bulunarak temkinli bir duruş benimsedi. FED’in projeksiyonları da 2025'te artık iki faiz indirimi sinyali verdi. Bununla birlikte daha zayıf büyüme beklentileri ve biraz daha yüksek bir enflasyon görünümü öne çıktı.

TCMB’DEN TEMKİNLİ DURUŞ

TCMB Para Politikası Kurulu da piyasa beklentileri dahilinde politika faizini %46,00’da sabit tuttu ve faiz koridorunda değişikliğe gitmedi. Karar metninde para politikasındaki kararlı duruşun iç talepte dengelenme, TL’de reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirdiği belirtildi. TCMB faiz kararının fiyatlamalar üzerindeki ise sınırlı kaldı.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE TARİFELER

Alnus Yatırım tarafından paylaşılan haftalık raporda, “Önümüzdeki hafta da fiyatlamalar açısından ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmeleri takip edeceğiz. İsrail-İran arasında artan tansiyona dair gelişmelerle birlikte piyasalarda oynaklık düzeyi artabilir. Ayrıca tariflerde ABD’nin tanıdığı 90 günlük ertelemede sona yaklaşılıyor. Bu konudaki gelişmeler de önem arz ediyor” denildi.

GELECEK HAFTA İÇ PİYASALAR…

İç piyasalarda da ise gelecek hafta Sektörel Enflasyon Beklentileri ve rezerv verilerinin dikkatle izleneceği aktarılan raporda, “TCMB’nin para politikasına ışık tutması açısından bu veriler önemli. Son TCMB/PPK toplantısına dair tutanaklar ve ekonomi kurmaylarından gelebilecek açıklamalar da fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir” ifadelerine yer verildi.

YATIRIM ARAÇLARININ HAFTALIK GETİRİSİ

Hareketli gündemde yatırım araçlarının “haftalık” getirisi ise (TSİ 18:10 itibarıyla) şöyle gerçekleşti:

-Ons altın %-1,80 düşüşle 3.370 dolara geriledi.

-Gram altın %-1,15 değer kaybederek 4.300 TL’ye çekildi.

-Dolar %0,80 primle 39,67 TL’ye ve Euro %0,85 primle 45,74 TL’ye yöneldi.

-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %1,17 düşerek 9.203 puandan kapanış yaptı.

-Para Piyasası Fonlarında ise haftalık ortalama getiri %0,86 olarak gerçekleşti.

PETROL BU HAFTA %2,85 YÜKSELDİ

Bu arada Orta Doğu’daki gerilim en çok petrol fiyatları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Hürmüz Boğazının açık kalması, İran’dan da hafta boyunca petrol arzının gerçekleşmesi ve çatışmaların daha fazla büyümeden söneceği yönündeki beklentiler, petrol fiyatlarının daha hızlı yükselmesini önlüyor. Brent fiyatı bu hafta %2,85 artışla 76,50 dolardan kapanışa hazırlanıyor.