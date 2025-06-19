Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz toplantısı bugün yapılacak!

Türkiye ekonomisinin yakından takip ettiği önemli günlerden biri daha geldi çattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Yatırımcılar, ekonomi çevreleri ve vatandaşlar, toplantıdan çıkacak faiz kararını merakla bekliyor. Enflasyon görünümünün ve ekonomik dengelerin şekillendirdiği faiz kararı piyasalarda belirleyici rol oynayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı faiz kararını belirlemek üzere bugün kritik bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Ekonomik dengelerin yakından izlendiği bu süreçte, Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizine yönelik yeni kararını açıklayacak. Başkan Fatih Karahan liderliğinde gerçekleştirilecek toplantı, enflasyonla mücadele sürecinde izlenecek yol haritası açısından büyük önem taşıyor.

FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Haziran 2025’e ilişkin Merkez Bankası faiz kararı bugün 19 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te kamuoyu ile paylaşılacak. Toplantıya Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlık edecek. Kararın açıklanmasının ardından, TCMB'nin para politikasındaki yönelimi ve geleceğe dönük ipuçları da değerlendirme metniyle birlikte duyurulacak.

NİSAN AYINDA 350 BAZ PUANLIK ARTIŞ YAPILMIŞTI

Merkez Bankası önceki PPK toplantısında önemli bir faiz artışına gitmişti.

Nisan ayında alınan karar doğrultusunda politika faizi 350 baz puan artırılarak %42,5’ten %46’ya çıkarılmıştı. Aynı toplantıda, gecelik borç verme faizi %46’dan %49’a, gecelik borçlanma faizi ise %41’den %44,5’e yükseltilmişti.

TCMB’nin yayımladığı son “Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu”na göre ise mayıs ayında yıllık enflasyon oranı tüm ana harcama gruplarında düşüş gösterdi. Temel mallar, hizmetler ve gıda fiyatlarında görülen yavaşlama, manşet enflasyonda gerilemeyi beraberinde getirdi.

İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüş ve hizmet enflasyonunun yavaşlaması dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Ancak bazı tarımsal ürünlerdeki don riski gibi unsurlar kısa vadede fiyatları yukarı çekebilecek riskler olarak değerlendiriliyor.

TCMB BAŞKANI KARAHAN: "SIKI DURUŞ DEVAM ETMELİ"

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kısa süre önce katıldığı bir finans zirvesinde yaptığı değerlendirmede, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak fiyat beklentilerinin hala yüksek seyrettiğini belirtti. Karahan, kullandıkları göstergelere göre yıllıklandırılmış enflasyonun %30’un biraz üzerinde olduğunu ifade ederek, bu verilerin para politikasında sıkı ve kararlı bir çizginin sürdürülmesini zorunlu kıldığını vurguladı.

Karahan ayrıca maliyet baskılarının azalmakla birlikte hala çeşitli sektörlerde etkisini sürdürdüğünü belirtti. Gıda fiyatları ve kira harcamaları, enflasyonun genel seyrini etkileyen önemli başlıklar olmaya devam ediyor.

Başkan Karahan, faiz kararlarının enflasyon patikasındaki iyileşmeye katkı sağlayacak şekilde şekillendirileceğini dile getirdi.

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